شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل العاج تسجل 185 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ساحل العاج اليوم 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7677 حالة. وأوضح بيان لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 3128 حالة شفاء، مقابل 56 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد. /

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