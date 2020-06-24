شكرا لقرائتكم خبر عن وسط مخاوف كورونا.. 6 ملايين كولومبي يهرعون إلى المتاجر والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام كولومبية، أمس، أن البلاد ستوفر يومين إضافيين من التسوق دون ضريبة مبيعات، رغم أن اليوم الأول تسبب في إقبال هائل على التسوق وأثار انتقادات واسعة وسط ارتفاع أرقام الإصابة بفيروس كورونا.

ويرغب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في تشجيع الاستهلاك من خلال إطلاق ثلاثة أيام دون ضريبة القيمة المضافة، في بلد خضع لإغلاق صحي منذ أواخر مارس، وانكمش الاقتصاد بنسبة 20% في أبريل على أساس سنوي.

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وأفادت محطة "كاراكول" الإذاعية أن حوالي 6 ملايين كولومبي

هرعوا لشراء أجهزة منزلية وسلع أخرى يوم الجمعة الماضي، مع زيادة حركة التجارة بنحو 300%.

ولم يراع المتسوقون قواعد التباعد الاجتماعي وتدابير السلامة الأخرى في بعض الأماكن، مما أثار مخاوف من إمكانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير.