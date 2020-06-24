شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 39 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 39436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فضلا عن 1374 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وقالت الوزارة إن إصابات كورونا تجاوزت في مجملها 1.1 مليون حالة منذ بدء التفشي، في حين بلغت الوفيات إجمالا 52645 حالة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث إصابات كورونا ووفياتها.