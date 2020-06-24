المفوض الأوروبي للأزمات يزور السودان قريبا

مرتضى كوكو - الخرطومالأربعاء 2020/6/24 04:10 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، أن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، جانيز لينارزيتش، سيزور السودان قُبيل انعقاد مؤتمر الشراكة السودانية الذي سيُنظم في برلين 25 يونيو/حزيران الجاري.
ومن المقرر أن يجتمع لينارزيتش مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لبحث الدعم الدولي والإنساني للسودان في الفترة القادمة.
وسيرافق المفوض الرحلة الثانية للجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي إلى السودان، وفق تعميم البعثة الأوروبية بالخرطوم.
يشار إلى أن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والشؤون الإنسانية سيرافقه وفداً رفيع المستوى من فرنسا والسويد والنرويج بما في ذلك المنظمات التي ستستأنف عملها الإنساني في السودان، والتي توقفت عن العمل في فترة النظام البائد وأُجبرت على الخروج.
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