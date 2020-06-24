كوريا الشمالية توقف خطط تحركها العسكري ضد الجنوب

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم كيم جونج أون، قرر وقف خطط التحرك العسكري ضد كوريا الجنوبية.



وتزايدت حدة التوترات السياسية بين الكوريتين بسبب قيام جماعات في كوريا الجنوبية بإطلاق منشورات دعائية تقول بيونج يانج إنها تمثل خرقا لاتفاق بين البلدين استهدف منع المواجهة العسكرية.

وكثفت كوريا الشمالية في الأسابيع الماضية هجماتها الشفوية ضد سيؤول منتقدة بشكل خاص قيام هؤلاء المنشقين المقيمين في الجنوب بإرسال منشورات دعائية إلى الشمال عبر البالونات.

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وبعدما قطعت قنوات الاتصال الرسمية، دمرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي مكتب الارتباط الذي فتح في سبتمبر 2018 إلى شمال المنطقة المنزوعة السلاح وكان يرمز إلى التهدئة التي سادت بين الكوريتين في تلك السنة.

ويرى بعض الخبراء أن كوريا الشمالية تتذرع بإرسال هذه المنشورات الدعائية لافتعال أزمة بهدف الحصول على تنازلات في وقت وصلت فيه المفاوضات حول الملف النووي الى طريق مسدود.

وحاولت سلطات كوريا الجنوبية منع المنشقين الكوريين الشماليين من إرسال المنشورات رغم أنها قد تواجه اتهامات بتقييد حرية التعبير.