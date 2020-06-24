- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. الإعلان عن أول منصة تعليمية بمحافظة الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
أعلن أحمد المصري، مدرس مادة الفيزياء بمحافظة الفيوم، بمصر، إطلاق أول منصة تعليمية بمحافظة الفيوم، للمادة التي يدرسها.
وقال "المصري"، إنه سوف يعلن قريبا عن عن كورس أساسيات الفيزياء للمراحل الثلاثة طبقا لما قرره النظام الوزاري الجديد الذي يعتمد على الفهم والاستدلال وليس الحفظ والتلقين والتذكر كما أقر الوزير.
وأشار مدرس الفيزياء، إلى أن المنصة تتميز باتصال مباشر مع الطلاب من خلال الدردشة الصوتية والفيديو كونفرانس، وأيضا وسائل اتصال وتفاعل متعددة، واختبارات إلكترونية معتمدة على بنوك أسئلة تُصحح إلكترونيا ويتم تحديثها يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. الإعلان عن أول منصة تعليمية بمحافظة الفيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.