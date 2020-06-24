شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تحصد نصيب الأسد من الاستثمارات الموجهة لتنمية شمال الصعيد 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تولى خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021 أولوية خاصة بإقليم الصعيد، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدفع عجلة التنمية بها بهدف تقليل الفجوات التنموية، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية فى توجيه الاستثمارات تعتمد على مؤشرات الفجوات التنموية، وفى الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة فى محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.

وجاءت محافظة المنيا فى المركز الأول من حيث الاستثمارات الحكومية الموجهة إلي إقليم شمال الصعيد بنسبة 36.7%، بقيمة تبلغ 3.7 مليار جنية، تليها محافظة بني سويف بنسبة 35.6%، وأخيرا محافظة الفيوم في المركز الثالث بواقع 27.7%.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في محافظة المنيا خلال العام الجديد علي النحو الآتي :

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1- محافظة المنيا : من المستهدف توجيه استثمارات بقيمة 3.7 مليار جنية موزعة قطاعيا واستحواذ قطاعي النقل والتخزين والصرف الصحي علي المراكز الأولي بنسب 23.7%، 16.3 % علي التوالي من إجمالي الاستثمارات المستهدفة بالمحافظة، والخدمات الأخرى بنسبة 21.7%.