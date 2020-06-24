تعرف على مستهدفات قطاع الصحة وخطة تطوير المستشفيات بموازنة 20/21

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، في تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021 ، مستهدفات قطاع الصحة وفقا لخطة العام المالي الجديد 2020/2021، فيما يخص تطوير المستشفيات وبرامج الرعاية الصحية والتغطية الشاملة وغيرها. وجاءت أهم مستهدفات خطة قطاع الصحة كالتالي: 1 - توجيه استثمارات كلية قدرها 25.3 مليار جنيه . 2 - تطوير 81 مستشفي علاجي باستثمار معتمد 1.4 مليار جنيه . 3 - تطوير 35 مركزا متخصصا تابعا لأمانة المراكز المتخصصة باستثمار 882 مليون جنيه. 4 - تطوير 8 عيادات جراحات اليوم الواحد ب 71.8 مليون جنيه. Advertisements 5 - تطوير 17 مستشفي نفسي تابعة لأمانة الصحة النفسية باستثمار 88.8 مليون جنيه. 6 - 2.4 مليار جنيه مخصصة للبرامج العلاجية (صحة المرأة أورام الثدي، تطوير مراكز الفشل الكلوي، تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات). 7- 2.4 مليار للبرامج الصحية..برامج الرعاية الأساسية ب1.4 مليار جنيه..البرامج الوقائية ب 254 مليون جنيه ،برنامج السكان وتنظيم الأسرة ب 16.4 مليون جنيه. 8 - زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 4107 سريرا إلي 7253 سرير . 9 - زيادة عدد الحضانات من 4894 حضانة إلي 5294 حضانة . 10 - زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال من 517 إلي 966 سريرا

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