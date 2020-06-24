محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، أنه تقرر بداية من يوم الأحد المقبل، مد مواعيد استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، بدلاً من المواعيد السابقة والتي كانت من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا، وذلك في ضوء بدء تخفيف توقيتات حظر التجوال مع تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والاستمرار في المحافظة على مستويات الأداء والمتابعة مع عملاء الصندوق.
وأوضحت مى عبدالحميد، أنه في حالة وجود أي استفسار أو تساؤل، لدى المواطنيين، يمكنهم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على الأرقام التالية (٥۹۹٩ أو ٥۷۷۷ أو ۱۱۸۸ من أي تليفون محمول، ورقم ۹۰۷۱۱۱۷ ، من أي خط أرضي)، أو من خلال التوجه لأي مرکز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر من الأحد.. تلقي مكالمات خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي من 9 إلى 5 مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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