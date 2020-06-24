المرصد: طائرة مسيرة تركية تستهدف اجتماعا لقادة من "قسد" شمالي سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا ليل الثلاثاء/الأربعاء، عندما قصفت طائرة مسيّرة تركية منطقة في ريف عين العرب بشمالي سوريا، وذلك أثناء انعقاد اجتماع لقادة من قوات سورية الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.
وأوضح المرصد، ومقره بريطانيا، أن الاجتماع كان يضم مسؤولين عسكريين، وأن قائدة كانت بين القتلى.
وأضاف أن الهجوم وقع في قرية شرقي حلب.
وذكرت القيادة العامة الكردية لقوات الأمن الداخلي في شمال وشرقي سورية في بيان أن الطائرة المسيرة التركية استهدفت مسكنا لمدنيين في ريف عين العرب شرقا، مما أسفر عن مقتل ثلاث نساء داخل المنزل.
وقال البيان: "ندين جرائم الاحتلال التركي ضد شعبنا".
ودعا البيان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والقوات الروسية إلى الاضطلاع بواجبهما لمنع حدوث مثل هذه "الجرائم المستمرة".
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