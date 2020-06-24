أولياء أمور طلاب "ليسيه الحرية" يطالبون وزير التعليم بجمعية عمومية لاختيار إدارة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تقدم عددًا من أولياء أمور الطلاب بمدرسة "ليسيه الحرية" بالمعادي، بمذكرة إلى إدارة المعادي التعليمية، يطالبون فيها السماح لهم بعقد جمعية عمومية طارئة، لإعادة انتخاب مجلسي إدارة وأمناء جديدين للجمعية التعاونية للمدرسة، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لعدم انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أولياء الأمور في المذكرة التي تقدموا بها، معاناتهم من انفراد مجلس الإدارة الحالي وحده بالقرار، وتقييد الدور الرقابي المنوط به أن يقدمه مجلس الأمناء، نظرًا للازدواج في الأدوار ما بين المجلسين، حيث إن رئيس مجلس الإدارة هو نفسه رئيس مجلس الأمناء، ويضم مجلس الإدارة فردين آخرين من مجلس الأمناء، مما يخالف اللائحة التنفيذية، ويجعل من مجلس الأمناء تابعًا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية.

وعدد أولياء الأمور في مذكرتهم، بعضًا مما قام به مجلس إدارة الجمعية التعاونية، والتي من ضمنها التدخل في سير العملية التعليمية، وانفراد المجلس وحده بصياغة ميزانية المدرسة للعام 2018/2019، وإقرارها دون عرضها على مجلس الآباء والأمناء.

وطالب أولياء الأمور، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بالنظر في شكاواهم المتعددة ضد تعنت مجلس إدارة الجمعية العمومية بالمدرسة، التابعة لإدارة المدارس القومية بالوزارة، والذي ينفرد وحده بالقرار دون الرجوع لمجلس أمناء المدرسة، بما يضر بالعملية التعليمية.

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وجاء نص البيان الموجه للوزير، كالتالي:

"وزير التربية والتعليم المحترم، الدكتور طارق شوقي

نحن أولياء أمور الطلاب بمدرسة «ليسيه الحرية بالمعادي»، نستغيث بسيادتكم ضد عنت مجلس إدارة الجمعية العمومية بالمدرسة، الذي يعوق العملية التعليمية عما تصبو إليه إدارتكم الحكيمة من تطوير التعليم المصري، والنهوض بمستوى العملية التربوية والتعليمية على السواء، والذي يقوم في أساسه على ترسيخ قيم الشفافية وتداول القرار بين القائمين على تلك العملية جميعًا، وهو الأمر الغائب عن مجلس إدارة الجمعية العمومية، الذي يتعامل مع المدرسة باعتبارها ملكية خاصة، ينفرد فيها بالقرار وحده دون عرضه على مجلس الأباء والأمناء كما هو المتبع في القانون الذي ينظم عمله.

وقد سبق وأن تقدمنا بعشرات الشكاوى ضد المجلس الذي يؤدي عمله بصفة تنتفي فيها الشفافية، نظرًا لاختلاط الأدوار حيث يرأس كلا المجلسين الشخص ذاته، ونرجو من سيادتكم النظر في شكوانا التي تطالب إدارة المعادي التعليمية بالموافقة على عقد جمعية عمومية طارئة (تلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي) لتشكيل مجلسي إدارة وأمناء جديدين قوامهمها الشفافية وعدم اختلاط الأدوار، وذلك لضمان الحفاظ على العملية التعليمية، والخطة الطموحة التي تحاول إدارتكم الرشيدة جاهدة لإنفاذها من أجل تطوير التعليم في جمهورية مصر العربية".