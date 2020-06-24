وكيل قوى النواب مع القوى العاملة تفاصيل أزمة العمالة بشركة ميرلا تكستايل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها تواصلت مع وزارة القوى العاملة لبيان تفاصيل أزمة العمال بشركة ميرلا تكستايل بمدينة العبور، وإدارة الشركة للاستماع إلى أسباب الأزمة.
وقالت النائبة، في بيان لها، أن الوزارة أكدت التزام إدارة الشركة بحقوق العمال وعدم اتخاذها أي إجراءات ضدهم حتى مع الأعباء التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، بل على العكس قامت بصرف علاوة 10% على الأجر الشامل لهم.
وطالبت النائبة، العمال بعدم افتعال أزمات وتقدير الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وعدم مطالبة أصحاب الشركة بما يفوق إمكانياتها.
ونوهت إلى أن الشركة لم تقم بتخفيض أو تسريح أي عامل ولا المساس بأجورهم مطلقاً، وبالرغم من غلق المصنع أكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين، إلا أن الشركة صرفت المرتبات كاملة بدون أي خصم.
وعن تفاصيل الأزمة، أوضحت النائبة: أن بعض العمال قاموا بعمل إضراب في منتصف شهر رمضان وتعطيل عجلة الإنتاج، وتهديد زملائهم حال استمرارهم في العمل، و احتجزوا أصحاب الشركة والمديرين بداخلها ومنعوهم من الخروج متجمهرين وهددوا الإدارة، وطالبوا بزيادة 20%، وليس 10%.
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