وجّهت بكين الثلاثاء انتقادا شديدا إلى الاتحاد الأوروبي بعد إعرابه عن "قلقه البالغ" بشأن قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت الصين أن هذه القضية شأن داخلي، وأنها "ترفض أي تدخل أجنبي" في شؤونها الداخلية.
وقال مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ: "قانون
وجاء الرد الصيني غداة إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن قادة الاتحاد الأوروبي أعربوا خلال قمّة عقدت عبر الفيديو مع نظرائهمالصينيين، عن "قلقهم الكبير" حيال قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.
وقالت المسؤولة الأوروبية، إنّها شددت خلال القمة على أنّ هذا القانون ستكون له "نتائج سلبية جدا"، مذكّرة بأن نظام الحكم الذاتي في هونغ كونغ أتاح لها الازدهار اقتصاديا.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي أعقب القمة: "كنا واضحين جدا خلال حديثنا لجهة أن هذا القانون لا ينسجم" مع وضع هونغ كونغ "ولا مع التزامات الصين الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر ردًا على التحذير الأوروبي بشأن هونغ كونغ.. بكين ترفض التدخل الأجنبي بشؤونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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