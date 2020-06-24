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ارتفاع عدد قتلى زلزال المكسيك إلى أربعة

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قالت وكالة الحماية المدنية المكسيكية إن عدد قتلى الزلزال الذي وقع في منطقة واهاكا بجنوب المكسيك اليوم الثلاثاء ارتفع إلى أربعة وفقا لوكالة رويترز للأنباء.


وقال اليخاندرو مراد حاكم ولاية واهاكا المكسيكية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه كما أصيب آخر في تلك الولاية الواقعة بجنوب المكسيك بعد وقوع

زلزال قوي في جنوب وسط البلاد صباح اليوم الثلاثاء.
 

وحذرت وكالة الحماية المدنية المكسيكية من أنها تتوقع ارتفاع منسوب مياه البحر 113 سنتيمترا فوق المستويات العادية عقب الزلزال وأوصت السكان بالابتعاد عن الساحل.

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