تسجيل الحج.. خطوات استخدام البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة

أشعل تسجيل الحج، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه فور فتح باب تسجيل الحج سيتم الإعلان عن ذلك في وقتها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وحددت المنصة الوطنية الموحدة، خطوات تقديم المواطنين والمقيمين لاستخراج تصريحات الحج من وزارة الحج والعمرة وتتمثل في :

– ادخل على بوابة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية من هنا

– قم بالدخول على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

– من قائمة (حجز الخدمات) قم باختيار (طلب حجز).

– أدخل عدد الحجاج والمدينة، واختر (برنامج الحج(.

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– تصفح البرامج المتاحة، واحجز في أحدها.

– قم بإدخال أرقام هويات الحجاج وتواريخ الميلاد.

– قم بتسديد المبلغ المطلوب عن طريق سداد.

وأشارت وزارة الحج والعمرة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أنها تقدم عددًا من الخدمات الإلكترونية المتنوعة والمختلفة التي

توفرها الوزارة للأفراد ولقطاع الأعمال.

وكشفت وزارة الحج والعمرة، عن وجود 7 خدمات إلكترونية توفرها البوابة الإلكترونية للوزارة فيما يتعلق بخدمات الأفراد.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، إلى أن هذه الخدمات تتمثل في الاستعلام عن شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخصة وخدمة حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين وخدمة الاستعلام عن حالة الحجز لتصريح الحج وخدمة إلغاء حجز تصريح الحج. كما توفر بوابة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية، للأفراد خدمة استرجاع مبلغ حجز موسم سابق وخدمة استعلام عن شركات العمرة المرخصة وخدمة استعلام عن تأشيرة عمرة.