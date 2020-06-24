الهند تنوي طرد نصف العاملين في سفارة باكستان

وطردت الهند اثنين من الدبلوماسيين الباكستانيين في 31 مايو بعد احتجازهما لقيامهما بالتجسس وهو ما نفته إسلام آباد، ووصفته بأنه «لا أساس له من الصحة».
ولا يوجد سفير دائم لكل من الهند وباكستان لدى الأخرى، وفي الشهر الماضي اتهم بعضهما البعض باحتجاز دبلوماسيين بشكل غير مشروع وتعذيبهم.
الخلاف والحروب بين الهند وباكستان
- قضية كشمير
- التجارب النووية عام 1998
- سباق التسلح بين البلدين
- حرب كشمير الأولى عام 1947
- حرب كشمير الثانية
- الحرب الباكستانية الهندية عام 1971
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