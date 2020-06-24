الهند تنوي طرد نصف العاملين في سفارة باكستان

أعلنت السلطات الهندية، أمس، أنها تنوي طرد نصف العاملين في السفارة الباكستانية في نيودلهي بسبب ما قالت إنه تجسس تورط فيه مسؤولون بالسفارة. قالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: «لقد شاركوا في أعمال تجسس وكانت لهم تعاملات مع منظمات إرهابية». أضاف البيان أن الهند ستخفض عدد العاملين في سفارتها في إسلام آباد بنفس القدر.

وطردت الهند اثنين من الدبلوماسيين الباكستانيين في 31 مايو بعد احتجازهما لقيامهما بالتجسس وهو ما نفته إسلام آباد، ووصفته بأنه «لا أساس له من الصحة».

ولا يوجد سفير دائم لكل من الهند وباكستان لدى الأخرى، وفي الشهر الماضي اتهم بعضهما البعض باحتجاز دبلوماسيين بشكل غير مشروع وتعذيبهم.

الخلاف والحروب بين الهند وباكستان

- قضية كشمير

- التجارب النووية عام 1998

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- حرب كشمير الأولى عام 1947

- حرب كشمير الثانية

- الحرب الباكستانية الهندية عام 1971