توافق على 90 % من نقاط خلافات سد النهضة

وقال: إن السودان طرفٌ أصيل في مفاوضات سدّ النهضة، وأبدى استعداد السودان التام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر، إلى جانب توافق السودان ومصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين.
وكانت الخارجية السودانية قد نفت، يوم الإثنين، التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، والتي قال فيها إن «كلا من الخرطوم والقاهرة وافقتا على ملء سد النهضة منذ 4 سنوات».
ورد وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، في تصريحات لصحيفة «السوداني»، قائلاً إن هذا الحديث «ليس صحيحاً على الإطلاق»، مؤكداً أن السودان لم يتفق مع إثيوبيا على عملية الملء.
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