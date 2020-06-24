توافق على 90 % من نقاط خلافات سد النهضة

أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين إسماعيل، أن الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة توافقت بشأن سد النهضة. قائلا، في كلمته خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية، يوم الثلاثاء «توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90 % من النقاط الخلافية بشأن سدّ النهضة». مؤكدا على حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي. ودعا، إثيوبيا ومصر للاستمرار في عملية التفاوض البناء والابتعاد عن التصعيد، مؤكداً حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي.

وقال: إن السودان طرفٌ أصيل في مفاوضات سدّ النهضة، وأبدى استعداد السودان التام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر، إلى جانب توافق السودان ومصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين.

وكانت الخارجية السودانية قد نفت، يوم الإثنين، التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، والتي قال فيها إن «كلا من الخرطوم والقاهرة وافقتا على ملء سد النهضة منذ 4 سنوات».

ورد وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، في تصريحات لصحيفة «السوداني»، قائلاً إن هذا الحديث «ليس صحيحاً على الإطلاق»، مؤكداً أن السودان لم يتفق مع إثيوبيا على عملية الملء.