هجمات لطالبان تقتل 8

اقتحم عشرات من مقاتلي طالبان ثلاث نقاط تفتيش أمنية في شمالي أفغانستان، قبل فجر الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 8 على الأقل من عناصر الأمن، في هجوم جديد على القوات الحكومية قبل محادثات السلام المرتقبة.

واتهمت السلطات هذا الأسبوع طالبان بتكثيف الهجمات على القوات الأفغانية في وقت يستعد الجانبان لبدء مفاوضات تأخرت كثيرا.

قال مسؤولون: إن الهجمات المتزامنة على نقطة أمنية للجيش ونقطتي تفتيش للشرطة في ولاية قندز في شمالي البلاد أدت إلى اندلاع معارك استمرت ساعات.

وأفاد المسؤول المحلي نصر الدين سعدي أن ثمانية من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا وأصيب سبعة آخرون.

أكد المتحدث باسم حاكم ولاية قندز عصمت الله مرادي الهجوم المنسق، لكنه قال: إن تسعة من أفراد الأمن قتلوا في المعارك التي دارت ليلا.

لم تصدر حركة طالبان تعليقا حتى الآن. وهاجم مقاتلو طالبان مرارا قوات الأمن في ولاية قندز والمناطق المحيطة بها. وسقطت المدينة نفسها مرتين لفترة وجيزة في يد المتمردين في السنوات الأخيرة.