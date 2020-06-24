واتهمت السلطات هذا الأسبوع طالبان بتكثيف الهجمات على القوات الأفغانية في وقت يستعد الجانبان لبدء مفاوضات تأخرت كثيرا.
قال مسؤولون: إن الهجمات المتزامنة على نقطة أمنية للجيش ونقطتي تفتيش للشرطة في ولاية قندز في شمالي البلاد أدت إلى اندلاع معارك استمرت ساعات.
وأفاد المسؤول المحلي نصر الدين سعدي أن ثمانية من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا وأصيب سبعة آخرون.
أكد المتحدث باسم حاكم ولاية قندز عصمت الله مرادي الهجوم المنسق، لكنه قال: إن تسعة من أفراد الأمن قتلوا في المعارك التي دارت ليلا.
لم تصدر حركة طالبان تعليقا حتى الآن. وهاجم مقاتلو طالبان مرارا قوات الأمن في ولاية قندز والمناطق المحيطة بها. وسقطت المدينة نفسها مرتين لفترة وجيزة في يد المتمردين في السنوات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر هجمات لطالبان تقتل 8 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.