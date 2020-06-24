دعوة لميركل لتشديد سياستها مع بكين

دعا تحالف برلماني دولي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تشديد سياستها المتعلقة بالصين في إطار رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي وذلك بسبب القمع في الصين وتزايد النفوذ السياسي لبكين في أوروبا.

وفي تصريحات لصحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية الصادرة، أمس، قال ميشائيل براند، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المختص بشؤون سياسة حقوق الإنسان: «الصين بصدد أن تتحول إلى تهديد حقيقي».

يشار إلى أن براند هو عضو ضمن التحالف الجديد (التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين)، وهو اتحاد يضم أكثر من 100 نائب في برلمانات 13 دولة، ويحذر هذا التحالف من إمكانية سقوط الدول الغربية ضحية لهيمنة الصين.

أضاف أن الصين «تخرق بكامل علمها المعاهدات الدولية في مجال الاقتصاد، وتقوم بتجسس اقتصادي عدواني وتدمر الفرص السوقية أمام المنتجات الألمانية والأوروبية من خلال تقديم دعم غير مشروع (لشركاتها) لدفع المنتجات الصينية لدخول السوق».