واشنطن تطالب بكين بالانضمام للحد من التسلح

عدّت الولايات المتحدة أن الصين «ملزمة» بالانضمام إلى محادثات الحد من التسلح التي استؤنفت بين روسيا والولايات المتحدة للبت في مصير آخر اتفاق ثنائي لا يزال ساريا للحد من الأسلحة النووية.

وقال المفاوض الأمريكي مارشال بيلينغسلي في مؤتمر صحفي غداة استئناف المحادثات في فيينا بين موسكو وواشنطن: «من الواضح أن بكين تشعر بالحرج، إنهم ملزمون بالتفاوض بحسن نية معنا ومع الروس» مؤكداً أنه بغيابها عن هذا الاجتماع فإن «الصين لم تعاند فقط الولايات المتحدة وروسيا وإنما العالم أجمع».