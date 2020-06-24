واشنطن تطالب بكين بالانضمام للحد من التسلح

وقال المفاوض الأمريكي مارشال بيلينغسلي في مؤتمر صحفي غداة استئناف المحادثات في فيينا بين موسكو وواشنطن: «من الواضح أن بكين تشعر بالحرج، إنهم ملزمون بالتفاوض بحسن نية معنا ومع الروس» مؤكداً أنه بغيابها عن هذا الاجتماع فإن «الصين لم تعاند فقط الولايات المتحدة وروسيا وإنما العالم أجمع».
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