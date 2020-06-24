اخبار العالم

واشنطن تطالب بكين بالانضمام للحد من التسلح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
عدّت الولايات المتحدة أن الصين «ملزمة» بالانضمام إلى محادثات الحد من التسلح التي استؤنفت بين روسيا والولايات المتحدة للبت في مصير آخر اتفاق ثنائي لا يزال ساريا للحد من الأسلحة النووية.

وقال المفاوض الأمريكي مارشال بيلينغسلي في مؤتمر صحفي غداة استئناف المحادثات في فيينا بين موسكو وواشنطن: «من الواضح أن بكين تشعر بالحرج، إنهم ملزمون بالتفاوض بحسن نية معنا ومع الروس» مؤكداً أنه بغيابها عن هذا الاجتماع فإن «الصين لم تعاند فقط الولايات المتحدة وروسيا وإنما العالم أجمع».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تطالب بكين بالانضمام للحد من التسلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا