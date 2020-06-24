استشهد فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين عند أحد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة بعدما قاد سيارته في اتجاه الجنود محاولا صدمهم. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد في بيان، إن الفلسطيني «قتل» عند نقطة تفتيش في بلدة أبو ديس قرب القدس، مضيفا أنه «قاد سيارته بسرعة باتجاه شرطية في حرس الحدود».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.