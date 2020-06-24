الحوثيون يواجهون المصالحات اليمنية بالدرونز والصواريخ

مع كل مبادرة سعودية لدعم اليمن وتوحيد الصف، ومع كل دعوة لعقد لقاءات أو مشاورات أو اجتماعات تنادي لها المملكة بين أطراف يمنية، من أجل المصالحة والتسوية وإصلاح الخلافات، والنظر في مصلحة اليمن، تباشر العصابات الإرهابية الحوثية استهداف الأعيان المدنية داخل المملكة في محاولات بائسة، للشوشرة والتشويش، وقطع الطرق للوصول إلى مصالحة وطنية وحلول سلمية تخرج باليمن واليمنيين من مأزقهم إلى بر الأمان، ويستمر النهج الحوثي في التحريض على استمرار الخلافات وإشعال فتيل الفتنة، وقطع أي مسارات للاتفاق، واعتبار أي توجه للسلم والمصالحة ونبذ الخلافات وتوحيد الكلمة وبناء اليمن وعودة استقراره يمثل كابوسا وقلقا يشغل الحوثيين.

اجتماعات للحل السياسي استهدف الحوثي تخريبها

- مشاورات الكويت

21 أبريل 2016

في افتتاح جلسة مشاورات السلام اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة المنعقدة في الكويت

- صاروخ حوثي

أثناء سير المشاورات التي تجاوزت الشهر أطلق الحوثيون في 9 مايو صاروخا بالستيا على الأراضي السعودية

- 3 سبتمبر 2019

لقاء تشاوري بين الشرعية والمجلس الانتقالي في جدة

- 14 طائرة مسيرة لاستهداف المدنيين

علم الحوثيون بتوصل الشرعية والمجلس الانتقالي إلى مصالحة، لتبدأ سموم الحقد الحوثي بإرسال 14 طائرة مسيرة دون طيار لاستهداف مطاري جازان ونجران.

- رفض هدنة كورونا

9/4/2020

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تدخل التحالف العربي في اليمن لمواجهة فيروس كورونا من خلال إعلانه وقفا شاملا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، داعيا جميع الأطراف للالتزام بتلك المبادرة

- استهداف مأرب بصاروخ

لم يكن أمام العصابات الحوثية في اليوم التالي لإعلان وقف إطلاق النار إلا ردها بإرسال صاروخ بالستي استهدف المدنيين في مأرب، وتمكن التحالف العربي من صده في سماء مأرب.

- مؤتمر المانحين لليمن

أثمر مؤتمر المانحين لليمن، الذي دعت إليه السعودية، وعُقد في الرياض 2 يونيو 2020، بالمشاركة مع الأمم المتحدة، بإعلان مساهمات إغاثية وإنسانية تجاوزت 1.35 مليار دولار. وجاءت أبرز المساهمات من السعودية بتقديم 500 مليون دولار

- إسقاط طائرة مسيرة

في ذات الفترة للقاء المانحين أسقط التحالف العربي طائرة مسيرة كانت باتجاه الأعيان المدنية في محافظة خميس مشيط

- وقف إطلاق النار

2020/6/22

أعلن التحالف موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على وقف إطلاق النار وعقد اجتماع جديد في الرياض لمناقشة التهدئة، وجاء ذلك بعد توتر الأوضاع في سقطرى.

- طائرات مفخخة

بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف العربي موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على وقف إطلاق النار، تمهيدا لعقد لقاء جديد في الرياض، تم استهداف السعودية من ميليشيات الحوثي بإطلاق 8 طائرات دون طيار (مفخخة) وصواريخ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.