الحوثيون يواجهون المصالحات اليمنية بالدرونز والصواريخ

اجتماعات للحل السياسي استهدف الحوثي تخريبها
- مشاورات الكويت
21 أبريل 2016
في افتتاح جلسة مشاورات السلام اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة المنعقدة في الكويت
- صاروخ حوثي
أثناء سير المشاورات التي تجاوزت الشهر أطلق الحوثيون في 9 مايو صاروخا بالستيا على الأراضي السعودية
- 3 سبتمبر 2019
لقاء تشاوري بين الشرعية والمجلس الانتقالي في جدة
- 14 طائرة مسيرة لاستهداف المدنيين
علم الحوثيون بتوصل الشرعية والمجلس الانتقالي إلى مصالحة، لتبدأ سموم الحقد الحوثي بإرسال 14 طائرة مسيرة دون طيار لاستهداف مطاري جازان ونجران.
- رفض هدنة كورونا
9/4/2020
تدخل التحالف العربي في اليمن لمواجهة فيروس كورونا من خلال إعلانه وقفا شاملا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، داعيا جميع الأطراف للالتزام بتلك المبادرة
- استهداف مأرب بصاروخ
لم يكن أمام العصابات الحوثية في اليوم التالي لإعلان وقف إطلاق النار إلا ردها بإرسال صاروخ بالستي استهدف المدنيين في مأرب، وتمكن التحالف العربي من صده في سماء مأرب.
- مؤتمر المانحين لليمن
أثمر مؤتمر المانحين لليمن، الذي دعت إليه السعودية، وعُقد في الرياض 2 يونيو 2020، بالمشاركة مع الأمم المتحدة، بإعلان مساهمات إغاثية وإنسانية تجاوزت 1.35 مليار دولار. وجاءت أبرز المساهمات من السعودية بتقديم 500 مليون دولار
- إسقاط طائرة مسيرة
في ذات الفترة للقاء المانحين أسقط التحالف العربي طائرة مسيرة كانت باتجاه الأعيان المدنية في محافظة خميس مشيط
- وقف إطلاق النار
2020/6/22
أعلن التحالف موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على وقف إطلاق النار وعقد اجتماع جديد في الرياض لمناقشة التهدئة، وجاء ذلك بعد توتر الأوضاع في سقطرى.
- طائرات مفخخة
بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف العربي موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على وقف إطلاق النار، تمهيدا لعقد لقاء جديد في الرياض، تم استهداف السعودية من ميليشيات الحوثي بإطلاق 8 طائرات دون طيار (مفخخة) وصواريخ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
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