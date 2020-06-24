دعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة في حضرموت

يدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية، عبر مشاريع تنموية حيوية في قطاع الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، إلى جانب الإصحاح البيئي، وجاءت هذه المشاريع بعد زيارات ميدانية لمختصي البرنامج في المحافظة، وعقد عدة لقاءات مع السلطة المحلية في المحافظة ومديري عموم عدد من الأجهزة التنفيذية، وتم من خلالها بحث احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.

معدات متقدمة

أوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حضرموت المهندس عبدالله باسليمان، أن البرنامج يدعم قطاع التعليم في المحافظة عبر إنشاء مدرستين جديدتين في المكلا وسيئون، بالإضافة إلى العمل على تصنيع 100 قارب صيد بمحركاتها الحديثة سيتم توزيعها على أهالي المحافظة. ولأجل صحة الإنسان في المحافظة أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حملة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، جاءت الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان، وصندوق النظافة والتحسين. وتمثلت الحملة بالتعقيم فيما شملت الأسواق وأماكن التجمعات بمادة الكلور المخفف وبمعدات عالية الجودة كإجراء احترازي. واستفاد من الحملة أكثر من 1000000 مستفيد، والتي تمت عبر 30 يوم عمل، وبمشاركة 150 عامل رش، و50 وسيلة نقل، و50 مضخة رش، في 12 مديرية.

5 سيارات

تهدف الحملة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ جميع وسائل السلامة لمنع أي عدوى محتملة، من خلال تعزيز الحملة من وسائل التثقيف والتوعية للمواطنين، بالشراكة مع عدة جهات يمنية، إضافة إلى دعم مركز المعالجة لحالات فيروس كورونا في المحافظة.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً للقطاع الصحي في المحافظة من خلال توفير 5 سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في المحافظة، شملت مستشفى مديرية حجر، ومستشفى مديرية المكلا، ومستشفى مديرية العبر، ومستشفى مديرية ثمود، ومستشفى مديرية سيئون.

مناطق ريفية

ستسهم مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين خِدْمات المنشآت الصحية، وتسهيل الوصول للرعاية الصحية الطارئة للمناطق الريفية، وتعزيز التغيير الإيجابي داخل المجتمع.

كما استفاد قطاع المياه في المحافظة من مشروع توفير صهاريج نقل المياه، والتي تتمثل أهميتها في توفير المياه العذبة للمواطنين وسد الاحتياج لها، ووفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 6 صهاريج لنقل المياه في سيئون.

محطات الكهرباء

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حظي قطاع الطاقة في المحافظة بدعم البرنامج عبر تقديم 30 ألف طن من المشتقات النفطية لميناء المكلا، ساهمت في تشغيل محطات الكهرباء في المحافظة على مدار الساعة شملت 13 ألف طن من مادة المازوت و17 ألف طن من الديزل.

الحملة الصحية

مليون مستفيد

30 يوم عمل

150 عامل رش

50 وسيلة نقل

50 مضخة رش

12 مديرية