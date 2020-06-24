مصر تسجل 1332 إصابة جديدة بكورونا و87 وفاة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:17 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وكانت مصر قد سجلت 1576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، فضلا عن وفاة 85 حالة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 58141 حالة، من ضمنهم الـ15535 الحالة التي تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وأعلنت مصر في وقت سابق الثلاثاء إنها ستلغي بشكل كامل حظر التجول المرتبط بانتشار فيروس كورونا، اعتبارا من السبت المقبل.

كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ودور العبادة، في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تخفيف الحجر الصحي.

وقال مدبولي إنه سيجري إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بنسبة 25 بالمئة من طاقتها اعتبارا من 27 يونيو.