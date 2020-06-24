كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجددا.. ترامب يهاجم "أوباما" ويتهمه بـ الخيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، هجوما لاذعا على إدارة سلفه باراك أوباما، أول رئيس من أصل أفريقي في تاريخ الولايات المتحدة، واتهمه بـ"الخيانة" دون تقديم أي دليل.

اتهامات ترامب لأوباما تأتي في وقت يتذيل فيه الأول، استطلاعات الرأي وتُنظم فيه احتجاجات مناهضة للعنصرية وترتفع فيه حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد بين الأمريكيين.

ويعد الاتهام، دون دليل، الذي وجهه ترامب في مقابلة أمس الإثنين، أحدث محاولة من الرئيس الجمهوري لتشويه صورة أوباما، وهو ديمقراطي له شعبية، ويستهدفه ترامب منذ سنوات بما في ذلك إشارته زورا إلى أن الرئيس السابق لم يولد في الولايات المتحدة.

ويأتي ترامب بعد المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن، الذي كان نائبا لأوباما، بنسبة 13 نقطة مئوية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.

وفي ظل حكم إدارة ترامب، تراجع وزارة العدل الأمريكية تحقيقا وجد تدخلا أجنبيا في انتخابات عام 2016 التي فاز بها.

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وسبق لترامب أن اتهم أوباما بالتجسس على حملته الانتخابية، لكن ليس بالخيانة.

وردا على سؤال حول الجريمة التي ربما ارتُكبت بالتجسس، قال ترامب، لقناة كريستيان برودكاستنج نيتورك:" إنها الخيانة. أنظروا، عندما خرجت منذ وقت بعيد، قلت إنهم يتجسسون على حملتنا... دعونا نرى ما يحدث لهم الآن".

وأضاف :"وليام بار يقوم بعمل رائع كوزير للعدل، دعونا نرى ما يتوصلون له".

وكان وليام بار قد قال إنه لا يتوقع أن توجه تهمة لأوباما أو بايدن، فيما قال مندوبون لأوباما إنه ليس لديه تعليق على اتهام ترامب.

وخلصت وكالات استخبارات أمريكية إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 لتعزيز ترامب.

ووثق تحقيق أجراه المستشار الخاص السابق روبرت مولر على مدى 21 شهرا حملة دعائية روسية واختراق للإضرار بمنافسة ترامب الديمقراطية هيلاري كلينتون. كما وثق مولر العديد من الاتصالات بين شخصيات كبيرة في حملة ترامب وروس.