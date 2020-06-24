كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر السودان: من المحتمل وقوع أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر وزير الري السوداني، الدكتور ياسر عباس، بوجود احتمالية وقوع أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوب بشأن سد النهضة.

وجدد وزير الري السوداني، تأكيد السودان على أهمية التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة

وأشار إلى أن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر في حال عدم اتفاق الأطراف على الملء الأول وتشغيل السد.

ويذكر أن أكد السودان أن إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء سد النهضة، مشددا على أن أي تفسير غير ذلك غير سليم وغير دقيق. Advertisements وقال وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، إن مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ودعوته للتفاوض حول سد النهضة بين دول النيل الأزرق لازالت قائمة ومطروحة لمواصلة التفاوض، وجدد التأكيد على ان موضوع سد النهضة قضية قومية لا تتحمل أي خلافات او تجاذبات سياسية. وأكد الوزير ياسر عباس، في عرض اليوم لوكلاء وزارات سودانية، أن السودان يرى أن مبادرة حمدوك لازالت قائمة ومطروحة وأن المفاوضات هي أفضل الطرق للتوصل الى تفاهمات بشأن قضية سد النهضة الاثيوبي.