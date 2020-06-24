كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجيش السوري: مقتل جنديين وسقوط 4 في الهجوم الإسرائيلي على ريف السويداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش السوري، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين وسقوط 4 جرحى في الهجوم الإسرائيلي على ريف السويداء في جنوب شرق سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية، عن مصدر عسكري قوله، إن "الأهداف المعادية" ظهرت في تمام الساعة 21:17 بالتوقيت المحلي وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقع الجيش في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة، بالتزامن مع استهداف أحد المواقع العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء.