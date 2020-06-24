كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قطع طرق في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الثلاثاء، بقطع طرق في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية.

وشهدت مدن لبنانية مظاهرات تخللها قطع للطرق ومواجهات مع قوات الأمن احتجاجا على تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار. وسجلت الليرة اللبنانية في اليوم نفسه انخفاضا غير مسبوق مقابل الدولار وصل إلى عتبة الخمس آلاف ليرة.

ويتهم المتظاهرون السلطات اللبنانية بالفساد في ظل الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة والارتفاع السريع للأسعار. وأطلق عناصر الجيش قنابل مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس فيما قطع متظاهرون الطريق السريع شمال بيروت وأشعلوا إطارات.

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