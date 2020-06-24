كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قطع طرق في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشهدت مدن لبنانية مظاهرات تخللها قطع للطرق ومواجهات مع قوات الأمن احتجاجا على تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار. وسجلت الليرة اللبنانية في اليوم نفسه انخفاضا غير مسبوق مقابل الدولار وصل إلى عتبة الخمس آلاف ليرة.
ويتهم المتظاهرون السلطات اللبنانية بالفساد في ظل الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة والارتفاع السريع للأسعار. وأطلق عناصر الجيش قنابل مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس فيما قطع متظاهرون الطريق السريع شمال بيروت وأشعلوا إطارات.
ودفع الخميس الانخفاض غير المسبوق والتدهور المتسارع لليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء والذي لامس عتبة الخمسة آلاف، إلى قيام مظاهرات ضد السلطات التي يتهمها المحتجون بالفساد، في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا متفاقما.
ويأتي تدهور سعر صرف الليرة في وقت تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملا بالحصول على دعم مالي يضع حدا للأزمة المتفاقمة، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف.
وإزاء التدهور المتسارع، نظمت مظاهرات تخللها قطع للطرق في مناطق لبنانية عدة. وتجمع عشرات المتظاهرين عند تقاطع رئيسي في وسط بيروت لقطعه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.