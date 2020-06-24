طاولة واحدة في 6 أمتار والإغلاق في الساعة 10 مساء.. هذه شروط استئناف العمل في مقاهي ومطاعم جهة الشمال

وضع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم في جهة الشمال شروطا محددة لاستئناف العمل فيها، ابتداء من بعد غد الخميس، بينها عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، وعدم جلوس أكثر من شخصين على طاولة واحدة، على أن لا تقل المسافة بينهما عن مترين.

وبحسب بلاغ المكتب الجهوي، فإنه لن يسمح بوضع طاولتين في مساحة تقل عن 6 أمتار، كما ستلتزم جميع المقاهي والمطاعم بالإغلاق في حدود الساعة العاشرة مساء.

وأضاف البلاغ نفسه أن المقاهي ملزمة بوضع مجفاف مشبع بمادة جافيل في باب المحل، قصد تعقيم الزبون لحذائه.

وأوضح بلاغ المكتب الجهوي أن أي عامل أو زبون تتعدى حرارته 37 درجة، أو تظهر عليه أعراض الفيروس سيتم إبعاده عن المحل.

وشدد البلاغ ذاته على إلزامية التقيد بإجراءات السلامة الصحية، المتمثلة في تعقيم الطاولات، والكؤوس، والكراسي، وجميع المرافق، مع اشتراط وضع الكمامات للعاملين في المقاهي، والمطاعم.