شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجّل 26,643 إصابة و 410 حالات وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 7 دقائق - 1:30 صباحًا, 24 يونيو 2020 م المناطق - الرياض أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 26,643 إصابة مؤكدة و 410 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,302,288 إصابة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 120,333 حالة وفاة.

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