راكيتيتش يعيد برشلونة لصدارة الليغا مؤقتاً

وكان برشلونة قد فقد صدارة الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام إشبيلية بدون أهداف.

وظهر برشلونة بوجه شاحب، ليواصل ترك علامات الاستفهام حول أدائه الهزيل والذي يرافقه منذ أشهر، يتحسن أحيانًا ولكنه في المجمل لا يصل إلى التوقعات.



ووصلت نسبة استحواذ برشلونة إلى 73% مقابل 27% فقط لصالح الفريق الضيف، ولكن ذلك بات شيئًا معتادًا تحت قيادة كيكي سيتيين.

الاستحواذ بالنسبة لبرشلونة لم يجعله يتحكم في المباراة بالصورة التي تعكسها الأرقام، حيث ظل سلبيًا طوال فترات المباراة وبلا فائدة.

وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة رغم عدد من المحاولات التي لم تسفر عن شيء، ليسدل الستار على 45 دقيقة أولى بالتعادل السلبي دون أهداف.

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وفي شوط المباراة الثاني تراجع لاعبو أتلتيك بيلباو إلى مناطقهم أكثر، ولكن برشلونة ظل بعشوائيته دون جديد سوى المزيد من الكثافة الهجومية.



وفي الدقيقة الحادية والسبعين نجح إيفان راكيتيتش في كسر الصيام التهديفي وسجل الهدف الأول لصالح برشلونة من صناعة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد لتنتهي المباراة على وقع انتصار برشلونة على ملعبه كامب نو وضد أتلتيك بيلباو بهدف واحد مقابل لا شيء.

وبهذا الفوز استعاد برشلونة صدارة الليجا من ريال مدريد الذي سيلعب مساء الغد مباراة الجولة الحادية والثلاثين أمام ريال مايوركا.

