إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

داوود عبدالرؤوف - الضفة الغربيةالأربعاء 2020/6/24 02:06 ص بتوقيت أبوظبي
أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بالضفة الغربية.
وزعم جيش الاحتلال في بيانه "أن الفلسطيني كان يلقي زجاجات حارقة على مستوطنة بيت أيل قرب رام الله، وهو ما دفع القوات لإطلاق النار عليه".
وأضاف البيان" تم اعتقال فلسطيني أخر بعد مطاردته بينما لاذ أخرون بالفرار".
وفي حادث أخر، أصيب 3 فلسطينيين نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بلدة أبو ديس، شرق القدس.
وكانت مواجهات اندلعت في البلدة، إثر استشهاد أحمد عريقات، 27 عاما، بدم بارد بزعم محاولة دهس عناصر من الشرطة الإسرائيلية.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح تلقته ”الخليج 365”: "أصيب 3 فلسطينيين نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانياً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبوديس قرب القدس".
ومن جانبها، أدانت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية "جريمة اغتيال الشاب المقدسي أحمد مصطفى عريقات (28 عاماً)، وطالبت بفتح تحقيق دولي في جريمة إعدام عريقات، وجريمة إعدام إياد الحلاق، وجميع جرائم القتل التي تنفذها إسرائيل عمداً وخارج إطار القانون ضد أبناء شعبنا الأبرياء والعزل".
وقالت في تصريح تلقته ”الخليج 365”: إن" إعدام الشهيد عريقات وتركه ينزف حتى الاستشهاد، ومنع طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له، واحتجاز جثمانه هي جريمة مروعة متكاملة الأركان تستدعي أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين".
وأضافت:" تأتي الجريمة البشعة عشية اجتماع الإدارة الأمريكية لاتخاذ القرار الأحادي النهائي بضم، وتقسيم الأرض الفلسطينية في مخالفة صارخة للشرعية الدولية.
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