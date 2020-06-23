قصة صادمة.. أم تشتكي من جور الزمان عليها وظلم ابنها: ولدي قطع علي الما والضو وبغا يجري عليا من الدار- فيديو

بحرقة حكت امرأة في عقدها الثامن، وتدعى مينة، قصة صادمة لمعاناتها مع ابنها، الذي تخلى عنها، ويحاول طردها من المنزل، الذي يأوييها في بني ملال.

وحكت مينة بحزن عميق لـ”اليوم 24″ مرارة الفقر، وتدهور حالتها الصحية، ومعاناتها، بسبب ابنها، الذي قطع عليها الماء والكهرباء، محاولا طردها من المنزل، الذي تعيشه فيه.

وتطلب مينة من المحسنين، وكل من يرغب في مساعدتها، بتوفير لها أساسيات الحياة، خصوصا أنها تتكفل بابن آخر يعاني خللا عقليا.