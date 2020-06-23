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تعديل وزاري في الجزائر يشمل 4 حقائب

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل وزاري في الجزائر يشمل 4 حقائب والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس، تعديلا في حكومة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، شمل وزراء المالية والطاقة والسياحة والمناجم.

وذكر بيان رئاسي أن الرئيس تبون أسند وزارة الطاقة إلى عبدالمجيد عطار خلفاً لمحمد عرقاب الذي عين وزيراً للمناجم (التعدين).

وعين أيمن بن عبدالرحمن وزيراً للمالية خلفاً لعبدالرحمن راوية، وأعفى وزير السياحة حسان مرموري وعين محمد حميدو خلفاً له.

واحتفظ كل من وزراء الخارجية والداخلية والصحة والعدل بحقائبهم الوزارية.

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