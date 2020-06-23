شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 1332 إصابة جديدة و87 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 87 حالة وفاة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.
وبين أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2365 حالة وفاة.
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