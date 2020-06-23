شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال: ندعم قرار المملكة الخاص بالحج والان نبدء بالتفاصيل

نوه وزير خارجية السنغال أمادو باه بقرار المملكة إقامة حج هذا العام 1441 هجرية، بأعداد محدودة للراغبين في آداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، واصفاً إياه بالقرار الأصوب.

وقال أمادو باه خلال لقائه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري، إن بلاده تدعم قرار المملكة نظرا لاستمرار مخاطر جائحة كورونا, وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي.