شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "لوفتهانزا" الألمانية تستأنف رحلاتها الى الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت (لوفتهانزا) الألمانية للطيران ،اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات إلى الصين بعد توقفها منذ نهاية يناير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد( كوفيد 19).



وأوضحت الشركة في بيان في بيان لها ،بانها ستنظم ابتداء من يوم غد الاربعاء رحلة اسبوعية بين مطاري (فرانكفورت) و(شنغهاي) على امل ان تستطيع في المستقبل القريب تنظيم مزيد من الرحلات.

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