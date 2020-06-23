شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يناقش مستجدات الأوضاع السياسية مع أحزاب الغد والوفد والحركة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، واللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية.

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وتطرق الحوار حول مستجدات الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، والاستحقاقات الدستورية القادمة ودور الأحزاب السياسية. وشارك فى اللقاء محمود موسى السكرتير العام لحزب الغد، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب.