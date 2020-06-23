وزارة التضامن تنفي صرف منحة مالية لمواجهة كورونا وتباشر الإجراءات القانونية في حق “مروجي الإشاعات”

نفت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خبر صرفها منحة مالية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، مؤكدة أنها باشرت الإجراءات القانونية، المعمول بها، بإخطار مصالح النيابة العامة في حق المروجين لهذه الأخبار.

وقالت الوزارة المذكورة، في بيان لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنها رصدت صورا، ورابط لصفحة مشبوهة على موقع التواصل الاجتماعي، تدعي صرف الوزارة منحة مالية لمواجهة تداعيات كوفيد-19، مستعملة بشكل تدليسي اسم الوزارة القديم، وبجانبه هويتها البصرية.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الوزارة المعنية باشرت الإجراءات القانونية، المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بإخطار مصالح النيابة العامة في حق المروجين لهذه الأخبار.

وأهابت الوزارة ذاتها بالمواطنين، والمواطنات كافة، إلى اعتماد مصادر الأخبار الموثوقة، والرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة، للتأكد من الأخبار، التي تهم القطاع.