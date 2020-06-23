بعدما فضل إسبانيا على المغرب.. منير الحدادي: “الفيفا” لم تجبني على طلبي للعب لـ”الأسود”

كشف منير الحدادي، اللاعب السابق لفريق برشلونة والحالي لإشبيلية، تشبثه باللعب للمنتخب الوطني بعدما فضل عليه، في فترة سابقة، المنتخب الاسباني.

وقال منير، في حديثه مع “أوندا زيرو” إن “الفيفا” لم تجبه بعد على طلبه، وتابع متحدثا “لا أعرف شيئا، لم أتلقى أي جواب، لا أعرف شيئا عن الموضوع”.

ولعب منير 13 دقيقة في مباراة لحساب التصفيات الأوروبية بقميص “لاروخا” يوم 14 شتنبر 2016، ومنذ ذلك الوقت لم يتم استدعاؤه لحمل قميص المنتخب الإسباني، ليحول وجهته صوب المغرب حيث حظوظه في اللعب دوليا أكبر، يضيف المصدر ذاته، استنادا غلى ما نشرته صحيفة “سبورت” الإسبانية.