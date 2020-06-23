حازت على الجائزة الوطنية للابداع.. زينب موهبة في الرسم أبدعت في زمن كورونا – فيديو

حققت التلميذة، زينب التمسماني، من مدينة طنجة، الجائزة الوطنية الأولى في المسابقة الوطنية لإبداع القراء في زمن كورونا، إذ نالت المرتبة الأولى في صنف اللوحة التشكيلية لعمل أنجزته في سياق جائحة كورونا.

وتحدثت زينب لـ”اليوم 24″، عن المسابقة، التي نالت المرتبة الأولى فيها على مستوى المشاركين من المستوى الدراسي الجامعي، وموهبتها في الرسم، التي رافقتها منذ نعومة أظافرها.

زينب، المنتمية إلى ورشة التشكيل في مركز التفتح الفني والأدبي في طنجة، تحلم أن تصبح فنانة تشكيلية، وتقيم معارض خاصة بلوحاتها.

ونُظمت المسابقة، التي فازت بها زينب، من طرف شبكة القراءة بالمغرب بشراكة مع وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والاتصال، قطاع الثقافة.