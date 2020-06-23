زيدان يفكر في إراحة لاعبين أمام مايوركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يسعى إلى تطبيق سياسة التدوير في مواجهة فريقه أمام ريال مايوركا، غدا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 31 من الليغا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن فإن زيدان اعتمد على 13 لاعبًا فقط خلال مباراتي فالنسيا وريال سوسييداد، من بينهم 4 لاعبين في المباراتين كاملتين، وهم كورتوا، فاران، كاسيميرو وكروس.

وغاب كريم بنزيمة في المباراتين 13 دقيقة فقط، لكن بالنسبة لزين الدين زيدان، فإنه لا يمكن المساس به.

وأشارت الصحيفة إلى احتمالية أن يقرر زيدان إراحة الثنائي توني كروس ورافاييل فاران، خلال مواجهة مايوركا، في الوقت الذي يغيب فيه كاسيميرو للإيقاف.

وتصدر ريال مدريد ترتيب الليغا في الجولة الماضية، بعد أن تعثر برشلونة أمام إشبيلية وتعادل سلبيًا.