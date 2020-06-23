أوباميانغ يرتبط بالانتقال إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانغ، ارتبط بالانتقال إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم أوباميانغ بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، حال فشل صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن آرسنال استفسر عن إمكانية التعاقد مع نيتو حارس برشلونة، وذلك بعد إصابة حارسه بيرند لينو أمام برايتون.

وأصيب بيرند لينو بجروح خطيرة في الركبة في نهاية هذا الأسبوع ضد برايتون، في الوقت الذي تشير فيه التقارير، إلى احتمالية غيابه لمدة 6 أشهر.

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وبدأ آرسنال في البحث عن حارس مرمى جديد، ويعتبر نيتو من المرشحين بقوة للانتقال إلى الجانرز، خاصة مع ابتعاده عن المشاركة مع برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن النية الأولى لآرسنال، كانت ضم نيتو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، إلا أن برشلونة رفض مبدأ الإعارة، وحدد 20 مليون يورو لبيعه.

ومع اهتمام برشلونة بضم أوباميانغ، يمكن بحث إمكانية عقد صفقة تبادلية بين الناديين، إذا لم يجدد الفهد الجابوني عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.