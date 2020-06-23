مخاوف كورونا تدفع بالذهب لأعلى مستوى منذ 8 سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّل الذهب، مساء يوم الثلاثاء، أعلى مستوى له في 8 سنوات، مع تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.65 بالمئة إلى 1765.90 دولارا للأوقية في نهاية التداولات، ووصل في وقت سابق من الجلسة الى 1768.96 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.9 بالمئة لتصل في نهاية التعاملات إلى 1782 دولارا للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار بنسبة 0.5 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية.

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وعادة، تقل كلفة اقتناء الذهب على المستثمرين كلما انخفض الدولار.

ومنذ بداية العام، بلغت مكاسب الذهب 16 بالمئة مدعوما بحزم تحفيز للحكومات والبنوك المركزية حول العالم والإعلان عن خطط أخرى مع دخول العالم في موجة أخرى من انتشار الوباء.

ومنذ بدء أزمة كورونا، صادقت الحكومات والبنوك المركزية على حزم تحفيز بنحو 11 تريليون دولار، فيما يجري الإعداد لحزم أخرى بنحو 5 تريليونات دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي.