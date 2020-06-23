النقب: مصرع عمار أبو عايش من اللقية دهسًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب المربي، عمار شحدة أبو عايش، من اللقية في النقب، والذي يتراوح عمره في الثلاثينات، مصرعه دهسا، في حادث وقع على شارع "6"، مساء يوم الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن أبو عايش تعرّض للدهس قرب منطقة وادي عارة.

وقم طاقم طبيّ الإسعافات الأولية للشاب، ونُقِل بواسطة مروحية إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج، غير أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل، لـتُعلنَ وفاته هناك.

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من المكان الذي دُهس فيه أبو عايش

وعلم "عرب 48"، أن أبو عايش كان يعمل أستاذا، ودرّس في بلدة اللقية في النقب، كما أنه متزوج ولديه أبناء.

وقالت الشرطة في بيان، إنها فتحت تحقيقا في ملابسات حادث الدهس، مُشيرة في البيان ذاته إلى أن التحقيق الأوليّ يوضح أن أبو عايش ترجّل من سيارته التي ركنها بجانب الطريق، وصدمته مركبة أخرى مرت في المكان.

وذكرت الشرطة أنها أوقفت سائق المركبة التي دهست أبو عايش، لاستكمال التحقيق، لافتة إلى لأته في الـ32 من عمره، وأنه من سكّان مركز البلاد.