سورية: قتيلان في قصف بدير الزور والسويداء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن التلفزيون السوري أنّ الدفاعات الجويّة تصدّت، مساء الثلاثاء، لعدوان في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

وأعلن مصدر عسكري سوري مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين جراء القصف.

وامتنع التلفزيون السوري أو المصدر العسكري عن توجيه الاتهامات لإسرائيل بالاعتداء.

وقال المصدر العسكري إنه "في تمام الساعة 21:17 من يوم 23.06.2020 ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر وأطلقت عدّة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة، وبالتزامن مع ذلك تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة أربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان".

وزعمت وسائل إعلام أن القصف الإسرائيلي جرى بأربع طائرات، وأنّ "شاحنة إيرانيّة وصلت إلى السويداء صباح اليوم".

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ولم يصدر أي إعلان عن الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وهذا أول اعتداء إسرائيلي في سورية منذ ثلاثة أسابيع، عندما قصفت دينة مصياف السورية، الواقعة في محافظة حماة، وسط البلاد، بحسب ما أعلنت وكالة "سانا" الرسميّة.

وتشير المعلومات الأوليّة إلى أن العدوان أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية، أنه شنّ من منطقة الهرمل في لبنان، بحسب ما ذكرت "سانا"، بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف أدى لمقتل 9 أشخاص.

وأشارت مواقع لبنانيّة إلى أنّ الطيران الإسرائيلي "حلّق على علو منخفض في مناطق كسروان والبقاع وتردد صداه بشكل كبير".