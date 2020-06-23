مصابان في حادث طرق قرب بئر المكسور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان مساء الثلاثاء بجراح، جرّاح حادث طرق بين مركبتين قرب بئر المكسور. وأفادت مصادر طبيّة بإصابة أحد الشابين (29 عامًا) بجراح خطيرة، بينما أصيب الآخر (35 عامًا) بجراح متوسّطة. ونقل الشابان إلى مشفى "رمبام" بحيفا لتلقي العلاج.

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