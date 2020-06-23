مصر تسجل 1332 إصابة جديدة و87 وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء 23 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء تسجيل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1576 حالة أمس، إضافة إلى 87 حالة وفاة صعودا من 85 .



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2365 حالة وفاة".

وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا هي "القاهرة، والجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد مجاهد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها سترفع اعتبارا من يوم السبت حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس للحد من تفشي فيروس كورونا وتفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.

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وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ستعمل بنسبة 25 بالمئة فقط من طاقتها الاستيعابية مع ضمان التباعد الاجتماعي، وستفتح المساجد أبوابها للصلوات اليومية لكن مع استمرار تعليق صلاة الجمعة وقداديس الأحد التي تشهد أعدادا كبيرة من المصلين.

وتابع أن دور السينما والمسارح ستفتح بنسبة 25 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

وأشار كذلك إلى استمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خشية تكدس المواطنين. وقال إن وسائل النقل الجماعي ستستمر حتى منتصف الليل وتستأنف العمل الرابعة صباحا.

وأعلن مدبولي أن موعد غلق المحال التجارية سيكون في التاسعة مساء والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساء.

وقال إن قرار خفض القيود يمكن إلغاؤه إذا لم يتبع الناس القواعد الاحترازية.