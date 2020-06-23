شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل 26 ألف إصابة و 410 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 26,643 إصابة مؤكدة و 410 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,302,288 إصابة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 120,333 حالة وفاة.