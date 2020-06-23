شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين استهداف الميليشيا لمناطق مدنية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المناطق السكنية بالمملكة من خلال إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة التي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل بلوغ أهدافها.

وأضاف مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية أن هذه العمليات الإرهابية تعد انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام فضلاً عما تمثله من تهديد لأمن المملكة وترويع الآمنين فيها واستقرار المنطقة الأمر الذي يستوجب معه على المجتمع الدولي المسارعة في تحمل مسؤولياته لحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية على الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن من قبل التحالف والعودة إلى المفاوضات وإتاحة الفرصة لتقديم المساعدات الإنسانية لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر وفتك بأبناء الشعب اليمني.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على تضامن دولة الكويت ووقوفها الكامل مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.